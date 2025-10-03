Fraternidad policial pide despliegue de guardia nacional

En una carta dirigida al presidente Trump, el gobernador Stein, y la alcaldesa Vi Lyles, la Fraternidad de Policías de Charlotte pidió el despliegue de la guardia nacional. En el documento, los uniformados detallaron que, desde la muerte de Iryna Zarutska el 22 de agosto, Charlotte ha visto 15 homicidios y que necesitan medidas para controlar el crimen.

Hoy la alcaldesa Vi Lyles expresó su desacuerdo, “No necesitamos a la guardia nacional en Charlotte”, dijo ella.

La Fraternidad de Policías de Charlotte dijo que los métodos para combatir los altos niveles de delincuencia no son efectivos y que ponen la seguridad de los oficiales y la de los residentes de Charlotte en riesgo.

El representante republicano por el condado de Gaston Kelly Hastings está de acuerdo con la medida que pidió la fraternidad de policías.

“Apoyo las medidas que contribuyan a garantizar la seguridad pública y la tranquilidad de los ciudadanos inocentes ... voté a favor de la Ley de Iryna... para tomar medidas enérgicas contra los delincuentes violentos y reincidentes”, nos dijo el representante Hastings mediante un comunicado.

El congresista republicano Pat Harrigan también se pronunció detallando que, “Cuando se trata de la seguridad de nuestros ciudadanos no debemos descartar ninguna medida”.

Pero hay aquellos que difieren, como el concejal electo Juan Diego Mazuera, quien es demócrata. Hoy Mazuera nos dijo que aunque apoya y aplaude el esfuerzo y trabajo de los agentes uniformados de Charlotte, no concuerda con traer a la guardia nacional.

“Estas medidas no abordan las causas de la violencia, sino que generan miedo en comunidades inmigrantes y marginadas”, nos dijo Mazuera.

Nos pusimos en contacto con el gobierno federal para preguntarles si están al tanto de esta petición de la fraternidad de policías de Charlotte, sin embargo nos dijeron que se demorarán en contestar por el cierre parcial del gobierno federal.

