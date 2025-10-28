Garinger abre sus puertas por el festival de otoño

Este sábado 1 de noviembre la secundaria Garinger tendrá su festival de otoño.

Desde las 8 a.m. hasta el mediodía abrirán sus puertas para que la comunidad celebre con ellos.

Las personas que asistan recibirán comida y ropa completamente gratis.

El evento será en el campus de la secundaria que queda en la 1100 Eastway Drive al este de Charlotte.

“Muchos estudiantes disfrutamos verlo”, nos dijo la estudiante Megan Moradel.

El festival de otoño estará abierto para toda la comunidad, y tiene la meta de ser un ambiente inclusivo y alegre.

“Queremos asegurarnos que sepan que somos parte de la comunidad y proveer servicios que puedan ayudar a nuestros estudiantes y sus familias”, nos dijo la Dra. Shannon Clemons, directora de Garinger High School.

Entre los servicios que proveerán está la lavandería.

“Hay muchas familias necesitadas que quizás tengan para comida, pero el tema de lavandería se pone detrás…queremos ayudar con ese tema para que los niños se sientan mejor”, nos dijo David Rebolloso, quien es el dueño de varias lavanderías y ‘Operation Clean Health’, que ofrece servicios de limpieza de ropa gratis a familias necesitadas.

Rebolloso ha limpiado toda la ropa que ha llegado como donación para que esté reluciente para su siguiente dueño.

El evento está diseñado como un mercado en el cual las familias podrán adquirir los productos que necesitan desde la limpieza, hasta comida, e higiene personal hay algo para todos.

Para las personas que quieran donar pueden hacerlo llamando al 704-388-6316.En Garinger nos dijeron que necesitan ropa abrigada y alimentos calientes ya que se aproxima el invierno.

©2025 Cox Media Group