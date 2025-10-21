Hombre acusado de exponerse frente a menores y mujeres

Según documentos judiciales, 2 mujeres reportaron ser agredidas por un hombre en The Plaza el día de ayer, una de ellas madre de dos menores.

Efrain Mellado enfrenta 6 cargos, incluyendo tres delitos graves. Y le fijaron una fianza de $750,000.00. Está recluido en la cárcel del condado de Mecklenburg. Además, ICE emitió una orden de retención contra Mellado.

“Mi preocupación ahora es que si lo dejan libre él se puede venir para acá y yo estoy sola con mis niños”, nos dijo la madre que fue agredida.

Ambas mujeres estaban en su vecindario ‘Vista Villa” en The Plaza al este de Charlotte.

“Yo estaba con mi bebe de 10 meses y mi niño de 4 añitos”, nos dijo la madre, además mencionó que, “él vive aquí en la zona... esa es mi primera preocupación que yo tengo”.

El sospechoso fue arrestado ayer por la noche, según documentos judiciales, se habría aproximado a las mujeres y habría manoseado a la que esta convaleciente quien le golpeó con su bastón. A pesar de eso las víctimas le dijeron a la policía que el sospechoso se continuó exponiendo y riendo.

Hoy la víctima me aseguró que vive con temor y vecinas de la zona con las que conversamos nos aseguran que el vecindario se ha convertido en un lugar inseguro.

“Se siente uno con temor la verdad, uno no puede salir por la noche, uno no puede dejar que los niños jueguen, tengo temor, la verdad es que ha cambiado bastante últimamente”, nos dijo esta vecina que además pidió más presencia policial para disuadir el crimen.

