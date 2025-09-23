Joven Hispano Lucha Por Su Vida

Un joven hispano de 16 años fue disparado en su rostro durante la madrugada del domingo.

La víctima es Jeremiah González, él se encontraba en el vecindario porque se estaba quedando en la casa de un amigo.

El sospechoso es Yosue Ramos de 20 años, él era uno de los invitados.

El incidente ocurrió en el bloque 400 de East Todd Lane al noroeste de Charlotte.

MEDIC nos confirmó que la víctima sufrió heridas severas en su rostro y brazo que ponen en riesgo su vida, su condición permanece inestable según una página de GoFundMe.

El Yosue Ramos le apuntó con una pistola a González y le disparó, los testigos dicen que yosue a menudo les apunta con un arma descargada a sus amigos.

El cargo que el sospechoso enfrenta es asalto con un arma mortal con intención de matar, también por posesión de un arma de fuego robada.

Los documentos judiciales informan que Yosue Ramos llevó dos armas de fuego esa noche a la reunión con sus amigos.

Yosue Ramos tiene antecedentes delictivos, la página del Departamento del Alguacil de Mecklenburg confirma un arresto previo este año por asalto y ataque a una mujer.

Ramos tiene una fianza asegurada de $100,000.00.

