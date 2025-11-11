La división de Steele Creek de CMPD se prepara para su colecta de juguetes

Como en años anteriores CMPD se prepara para su colecta anual de juguetes para donarlos a los niños de un complejo de apartamentos en la zona de Steele Creek.

“Que mejor servicio que poder traerles a ellos una sonrisa, alegría, un juguete”, nos dijo el oficial Claudio Jiménez, quien esta liderando los esfuerzos.

Esta semana el oficial y los patrocinadores del evento han comenzado a recaudar fondos y juguetes para cambiar la vida de miles de niños y jóvenes. Pero según Jiménez, en muchos casos, las personas que se sienten más contentas después del evento, son los mismos oficiales.

“Cada año tengo de 20 a 25 oficiales que llegan a hacer este servicio y muchos se acercan y me dicen como se han sentido al proveer un servicio tan bonito a una parte de nuestra comunidad tan especial como son los niños”, nos dijo Jiménez.

El evento comenzó dándoles regalos a unos 200 niños, este diciembre se esperan más de mil. El evento ayuda a que la comunidad tenga más cercanía con los oficiales.

“Les cambia la percepción errónea que tienen de la policía”, dijo Jiménez, además aclaro que la gente aprende, “que estamos para servirlos y ayudarlos”, concluyó.

CMPD Steele Creek pide que las personas que puedan lleven juguetes para niños y niñas hasta los 12 años a su división que queda en el 2227 Westinghouse Boulevard.

