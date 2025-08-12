Las 5 intersecciones más peligrosas de Charlotte

CMPD reveló las 5 intersecciones más peligrosas de la ciudad reina.

La que lidera la lista es la intersección entre la N Tryon y la West Sugar Creek Road al noreste de la ciudad. En el 2024 hubo 66 accidentes, lo que equivale a más de uno por semana.

En segundo lugar dos cruces. Primero la intersección entre la Josh Birmingham Parkway y la Wilkinson Boulevard al oeste de Charlotte y la intersección entre la Albemarle Road y la Lawyers Road al este de Charlotte. Ambas tuvieron 51 accidentes en el 2024.

Para el tercer lugar otro empate: la intersección entre la Albemarle Road y la WT Harris al este de Charlotte y el cruce entre la N Hoskins Road y la Brookshire Boulevard al noroeste de la ciudad. Ambas con 49 accidentes.

El oficial Claudio Jiménez dice que esto se debe a varios factores, “Número uno es el exceso de velocidad la gente maneja demasiado rápido, el número dos es en manejar distraídos, y cuando me refiero a manejar distraído es este aparatito, (el celular) y la tercera es que la gente no obedece las leyes de tránsito, se pasan la luz roja, y se pasan la señal de pare”, nos dijo el oficial.

Para prevenir que la cantidad de accidentes aumente Jiménez nos dijo que debemos, “Manejar a la defensiva, estar siempre mirando para adelante para poder reaccionar mejor en caso de una emergencia, si el límite de velocidad es de 55 o 45 (millas por hora) manejemos a esa velocidad y tener paciencia, si se topan con un conductor agresivo, deja que se vaya, nada va a justificar que usted se meta en un problema por una situación así”.

