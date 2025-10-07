Llamado de CMPD por la ola de violencia

Son 16 homicidios reportados en Charlotte desde la muerte de Iryna Zarutska.

La tragedia ocurrió el 22 de agosto, hace menos de dos meses.

“Es un problema que tenemos como comunidad, por eso tenemos que atacar como comunidad en general”, dijo el oficial Claudio Jiménez.

Telemundo Charlotte patrulló con Jiménez el área de Steele Creek, la presencia de oficiales disuade a los delincuentes, pero CMPD dice que el trabajo de prevención comienza en un lugar donde no están presentes los oficiales.

“Nuestras familias”, dijo el oficial Jiménez, “comenzando con los míos, luego con el área donde yo vivo, cooperar con la policía, entregar información para ayudarnos a resolver casos”, concluyó.

Hablamos con el oficial sobre la escalada en la violencia armada, “Aunque no es nada nuevo… si ha subido, la gente para resolver sus problemas recurren a las armas de fuego sin pensar en las consecuencias”, dijo Jiménez.

Algo que también ha aumentado es la delincuencia juvenil, entre los homicidios recientes se destacan los casos donde fallecieron Jeremiah González de 16 años y Alexander Martínez de la misma edad. En ambos casos los sospechosos tienen menos de 21 años.

“¿Dónde están los padres? Porque ellos son los responsables de los jóvenes, el departamento de policía no puede criar a sus hijos ni disciplinarlos", destacó el oficial Jiménez.

Añadió que el estar presentes e involucrados en la vida de sus hijos es imperativo para mantenerlos alejados de la delincuencia.

El oficial enfatizó además la importancia de ser un buen testigo cuando reporta un crimen.

“Observe una descripción del sospechoso, si andan en un vehículo, en que andan, cualquier cosa que nos pueda ayudar a identificar, si usted tiene una cámara es de mucha utilidad”, dijo Jiménez.

Después de subirnos a la patrulla Telemundo Charlotte conversó con miembros de la comunidad en la South Tryon, todos se mostraron a gusto con el trabajo de la policía y dijeron que estarían dispuestos a cooperar con ellos en situaciones de emergencia.

“Lo hice por un caso personal, lo he hecho por otras personas y la verdad es que sí, gracias a Dios mi experiencia ha sido muy buena, en este momento no he tenido una mala experiencia”, nos dijo Joyce Constante.

“Me siento muy confiado, creo que las autoridades hacen un muy buen trabajo teniendo todo coordinado y cuidando de la comunidad”, nos dijo Richi Benítez.

“Tengo 25 años aquí, Charlotte ha cambiado, ya no es lo mismo que antes, mientras que haya policía y nos den seguridad no hay problema”, nos dijo Edgar Maingón.

