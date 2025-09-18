Última Hora: Homicidio en Uptown

Varios vecinos y comerciantes están consternados tras un homicidio hoy alrededor de las 2 p.m.

Ocurrió en el corredor the French Quarter, frente al parque Romare Bearden.

Las autoridades confirmaron que el parque suele ser un área insegura pero es extraño que esto suceda a plena luz del día.

Cuando llegamos conversamos con un trabajador de la construcción que vivió momentos de pánico.

Anthony Ingelmo nos dijo que, “Estaba ahí trabajando por la mañana, todo tranquilo, de repente escuchamos los balazos, y pues todos corrimos, ahí es cuando vino la policía y vimos la persona que se la llevaron en la ambulancia”.

Las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima ni del sospechoso. Estamos trabajando para conseguir más información.

