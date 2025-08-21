Manuel Marquez, reportera

Manuel Márquez es reportero de Telemundo Charlotte.Manuel llega a Charlotte desde Abilene, Texas, pero es originario de Puerto Rico.

Graduado de Periodismo por la Universidad del Sagrado Corazón, Manuel cuenta con experiencia en televisión y radio, donde ha demostrado su capacidad para captar y comunicar noticias de forma convincente.

Además de su trabajo periodístico, a Manuel le apasiona el vino.

Puedes ver a Manuel en Noticias Charlotte de lunes a viernes a las 5, 6 y 11pm.

