Resultados de las elecciones municipales de Charlotte 

Ayer se finalizaron las elecciones municipales en Charlotte y la junta de elecciones nos dijo que vieron un gran aumento de votantes. Esta vez participaron el 22% de votantes elegibles y las anteriores elecciones municipales fueron solamente el 15.5%.

En el condado de Mecklenburg, el partido demócrata tuvo una gran victoria en el concejo de la ciudad. Kimberly Owens le ganó el puesto en el distrito 6 a la republicana Krista Bokhari. Bokhari es la esposa del ex concejal que ocupaba el cargo.

“La principal acusación que hacía Owens a Bokhari es esa cercanía que ella tenía a las políticas del gobierno de Trump y parece que eso resonó entre los votantes”, dijo el editor del periódico La Noticia, Diego Barahona.

Con la victoria de Kimberly Owens del partido demócrata en el distrito 6, ahora son 10 a 1 en el consejo de la ciudad. Ed Driggs del distrito 7 es el único republicano que queda. Pero los cambios no se limitan al consejo.

“Casi la mitad de los miembros de la junta escolar son nuevos, y 6 de los nuevos asientos fueron de alguna manera apoyados por el partido demócrata, eso marca esta tendencia que Charlotte es una ciudad más progresista”, dijo Barahona.

La alcaldesa demócrata Vi Lyles también fue reelecta para su quinto término.

“Fue una noche en la cual me sentí orgulloso de ser un demócrata, creo que la gente está negando las políticas extremas de los republicanos”, dijo el concejal electo Juan Diego Mazuera, “Con la victoria de Mamdani en Nueva York estamos viendo un nuevo capítulo en la política, candidatos como el alcalde, candidatos como yo nos postulamos enfocándonos en el pueblo”, añadió.

Mazuera ganó su puesto en las primarias, cuando le ganó a la actual concejal Marjorie Molina el puesto por el distrito 5. Como no había candidato republicano, el nombre de Mazuera era el único que aparecía en la boleta electoral.

Además de eso, el aumento del impuesto a las comidas preparadas para mejorar el transporte en la ciudad de Charlotte fue aprobado por los votantes.

