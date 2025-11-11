Robo a un local lleno de clientes al Noreste de Charlotte

Noticias Charlotte pudo hablar con el supervisor del local, quien decidió mantenerse en el anonimato por su seguridad. Dijo que le sorprendió que los asaltantes entraron cuando la barbería estaba completamente llena.

“Entraron y nos pusieron las manos sobre la cabeza, y nos apuntaron con armas a la mayoría”, nos dijo el supervisor.

Según el reporte policial los ladrones se llevaron más de $1,500.00 en efectivo.

“Se está ganando la vida aquí y no es justo que vengan a hacerle ese daño a uno”, nos dijo el supervisor.

Nadie resultó herido y en el local nos comentaron que el asalto ocurrió en menos de dos minutos. Según testigos, que no quisieron aparecer en cámara, la respuesta de la policía fue rápida. Sin embargo, cuando llegaron, los sospechosos ya habían huido del lugar.

“Generalmente estos criminales esperan a que el negocio esté solo... pero en esta ocasión entraron y el negocio estaba lleno de personas, habían doce y les robaron a todos”, nos dijo el oficial Claudio Jiménez de CMPD.

Según la policía les robaron billeteras, carteras y efectivo a los clientes y al local

le sustrageron propinas.

A partir del viernes la barbería ha tomado medidas adicionales para mantener a su personal y a sus clientes seguros.

“Después de las 6 vamos a mantener la barbería con seguridad, y la gente que llegue se le va a abrir la puerta y se va a volver a cerrar la puerta”, nos dijo el supervisor.

Por el momento las autoridades no han dado con el paradero de los sospechosos. La policía pide que cualquier persona que tenga información no dude en llamar a Crime Stoppers o al 9-11.

