Santa regresa a Charlotte para repartir juguetes con la policía

Este sábado 20 de diciembre a las 5 p.m. CMPD Independence tendrá su evento navideño Blue Winter Wonderland en su sede que queda en la 6711 City View Drive.

“Es una forma de conectar con la comunidad de una manera más informal, le hace entender a la comunidad que estamos ahí para ellos para cualquier necesidad a parte de problemas y emergencias”, nos dijo el oficial Ricardo Adames Aquino.

Hoy entre oficinas llenas de juguetes y estacionamientos copados por regalos CMPD se preparaba para las celebraciones.

Durante este diciembre se siente un aire festivo en la sede al sureste de Charlotte.

“Todos tenemos la niñez dentro de uno, y yo veo a los niños contentos y me da un orgullo saber que los policías aquí y la comunidad que puede dar su tiempo para regresar el apoyo que nos da la comunidad y hacerle el día a una criatura o una familia”, nos dijo el Mayor Jesús Rendón.

“Cuando empezamos en el 2022 tuvimos una participación de 600 niños y el año pasado tuvimos la participación de 2,500 niños algo que muestra que el evento va creciendo”, nos dijo el oficial Aquino.

Para las personas que quieran donar un obsequio todavía están aceptando regalos en la sede de CMPD Independence hasta el 18 de diciembre.

Los detalles para la celebración son los siguientes:

Fecha: sábado 20 de diciembre

Hora: 5 p.m.

Lugar: 6711 City View Drive, CMPD Independence

