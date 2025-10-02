USCIS anuncia que volverían a procesar solicitudes de DACA 

El gobierno federal anunció que volverían a procesar las solicitudes de DACA por primera vez en 4 años para todos los estados excepto Texas.

Cientos de inmigrantes podrían solicitar el beneficio migratorio que les permite residir, y en muchos casos trabajar en EE.UU pero quedan muchas preguntas.

“Aún no sabemos cuándo se van a reabrir ni cuándo van a tomar las decisiones de las aplicaciones que están en pausa”, dijo la abogada de inmigración Jamilah Espinoza.

La abogada mencionó que todavía queda pendiente un acuerdo con un juez de Texas antes de poder comenzar el trabajo. Por el momento, los expertos que consultamos dicen que las personas que pensaban en hacerlo, no soliciten todavía.

Además, los abogados advierten que la comunidad esté muy atenta a posibles estafas.

“Cuando hay noticias así mucha gente quiere hacer las cosas pronto, y hay notarios o otras personas, que cometen fraude. Mi opinión es que se tomen su tiempo, y que busquen directamente en la página de USCIS la información”, nos dijo el abogado Carnell Johnson.

Por el momento la solicitud de DACA cuesta $85.00 y el permiso de trabajo $520.00. Hasta hoy no se ha mencionado si los costos y requisitos para obtener DACA han cambiado.

