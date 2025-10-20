Counties with the most pre-war homes in North Carolina

Pre-war homes—those built before 1939—are architectural gems. They are sturdy, charming, and often what people are referring to when they look at the prevalent colorless, linear designs of today and lament "they just don't make them like they used to."
In some ways, that's a good thing. Pre-war homes often contained materials we know to be hazardous today, like asbestos and lead. But their signature characteristics, including hardwood floors, nickel accents, ornate crown molding, and high ceilings, are among the features many people look for in a dream home.
Preserving the history of these properties, many of which you'll find on the National Register of Historic Places, is labor that often extends beyond the scope of an individual homeowner. Depending on where these homes are located, special permission by local historic commissions may be required before renovations can be done in an effort to preserve their historic architectural integrity.
Stacker compiled a list of counties in North Carolina with the most pre-war homes using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of homes that were built in 1939 or earlier based on 2023 5-year estimates.
#50. Bertie County
- Homes built 1939 or earlier: 5.9% (532 homes)
- Homes built since 2000: 0.1% (9 homes)
- Median year homes built: 1980
- National rank: #2,230
- Total homes built: 8,988
#49. Lenoir County
- Homes built 1939 or earlier: 6.1% (1,643 homes)
- Homes built since 2000: 0.1% (29 homes)
- Median year homes built: 1977
- National rank: #2,188
- Total homes built: 26,767
#48. Forsyth County
- Homes built 1939 or earlier: 6.2% (10,702 homes)
- Homes built since 2000: 1.1% (1,906 homes)
- Median year homes built: 1983
- National rank: #2,182
- Total homes built: 173,220
#47. Northampton County
- Homes built 1939 or earlier: 6.2% (659 homes)
- Homes built since 2000: 0.8% (80 homes)
- Median year homes built: 1979
- National rank: #2,176
- Total homes built: 10,620
#46. Davidson County
- Homes built 1939 or earlier: 6.4% (4,821 homes)
- Homes built since 2000: 1.0% (782 homes)
- Median year homes built: 1985
- National rank: #2,147
- Total homes built: 75,615
#45. Richmond County
- Homes built 1939 or earlier: 6.4% (1,276 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (53 homes)
- Median year homes built: 1975
- National rank: #2,134
- Total homes built: 19,840
#44. Granville County
- Homes built 1939 or earlier: 6.5% (1,588 homes)
- Homes built since 2000: 2.0% (495 homes)
- Median year homes built: 1990
- National rank: #2,129
- Total homes built: 24,582
#43. Wilkes County
- Homes built 1939 or earlier: 6.5% (2,060 homes)
- Homes built since 2000: 0.4% (123 homes)
- Median year homes built: 1980
- National rank: #2,125
- Total homes built: 31,744
#42. Columbus County
- Homes built 1939 or earlier: 6.5% (1,540 homes)
- Homes built since 2000: 0.8% (194 homes)
- Median year homes built: 1981
- National rank: #2,117
- Total homes built: 23,560
#41. Sampson County
- Homes built 1939 or earlier: 6.5% (1,684 homes)
- Homes built since 2000: 0.8% (198 homes)
- Median year homes built: 1986
- National rank: #2,116
- Total homes built: 25,739
#40. Wilson County
- Homes built 1939 or earlier: 6.6% (2,422 homes)
- Homes built since 2000: 0.8% (304 homes)
- Median year homes built: 1985
- National rank: #2,108
- Total homes built: 36,702
#39. Cabarrus County
- Homes built 1939 or earlier: 6.7% (6,086 homes)
- Homes built since 2000: 2.6% (2,345 homes)
- Median year homes built: 1996
- National rank: #2,094
- Total homes built: 91,339
#38. Ashe County
- Homes built 1939 or earlier: 6.7% (1,144 homes)
- Homes built since 2000: 0.1% (19 homes)
- Median year homes built: 1981
- National rank: #2,090
- Total homes built: 17,111
#37. Alamance County
- Homes built 1939 or earlier: 6.7% (5,073 homes)
- Homes built since 2000: 1.5% (1,103 homes)
- Median year homes built: 1987
- National rank: #2,082
- Total homes built: 75,456
#36. Cleveland County
- Homes built 1939 or earlier: 6.8% (2,982 homes)
- Homes built since 2000: 0.7% (324 homes)
- Median year homes built: 1979
- National rank: #2,071
- Total homes built: 43,999
#35. Vance County
- Homes built 1939 or earlier: 6.8% (1,318 homes)
- Homes built since 2000: 0.7% (129 homes)
- Median year homes built: 1981
- National rank: #2,069
- Total homes built: 19,423
#34. Caswell County
- Homes built 1939 or earlier: 6.9% (726 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (25 homes)
- Median year homes built: 1982
- National rank: #2,046
- Total homes built: 10,490
#33. McDowell County
- Homes built 1939 or earlier: 7.2% (1,550 homes)
- Homes built since 2000: 1.0% (223 homes)
- Median year homes built: 1983
- National rank: #1,997
- Total homes built: 21,475
#32. Gaston County
- Homes built 1939 or earlier: 7.4% (7,454 homes)
- Homes built since 2000: 1.5% (1,469 homes)
- Median year homes built: 1982
- National rank: #1,947
- Total homes built: 100,109
#31. Greene County
- Homes built 1939 or earlier: 7.5% (596 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (22 homes)
- Median year homes built: 1984
- National rank: #1,938
- Total homes built: 7,909
#30. Rutherford County
- Homes built 1939 or earlier: 7.6% (2,485 homes)
- Homes built since 2000: 1.0% (322 homes)
- Median year homes built: 1980
- National rank: #1,929
- Total homes built: 32,682
#29. Person County
- Homes built 1939 or earlier: 7.6% (1,411 homes)
- Homes built since 2000: 1.2% (227 homes)
- Median year homes built: 1984
- National rank: #1,925
- Total homes built: 18,482
#28. Yancey County
- Homes built 1939 or earlier: 7.7% (869 homes)
- Homes built since 2000: 0.4% (49 homes)
- Median year homes built: 1987
- National rank: #1,918
- Total homes built: 11,317
#27. Warren County
- Homes built 1939 or earlier: 8.0% (922 homes)
- Homes built since 2000: 1.2% (138 homes)
- Median year homes built: 1987
- National rank: #1,880
- Total homes built: 11,543
#26. Burke County
- Homes built 1939 or earlier: 8.0% (3,203 homes)
- Homes built since 2000: 1.0% (383 homes)
- Median year homes built: 1980
- National rank: #1,877
- Total homes built: 40,058
#25. Haywood County
- Homes built 1939 or earlier: 8.0% (2,833 homes)
- Homes built since 2000: 0.8% (285 homes)
- Median year homes built: 1983
- National rank: #1,874
- Total homes built: 35,307
#24. Hertford County
- Homes built 1939 or earlier: 8.3% (815 homes)
- Homes built since 2000: 0.7% (69 homes)
- Median year homes built: 1976
- National rank: #1,834
- Total homes built: 9,831
#23. Beaufort County
- Homes built 1939 or earlier: 8.4% (2,043 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (64 homes)
- Median year homes built: 1979
- National rank: #1,821
- Total homes built: 24,385
#22. Rockingham County
- Homes built 1939 or earlier: 8.6% (3,752 homes)
- Homes built since 2000: 0.7% (293 homes)
- Median year homes built: 1979
- National rank: #1,793
- Total homes built: 43,685
#21. Surry County
- Homes built 1939 or earlier: 8.6% (2,906 homes)
- Homes built since 2000: 0.4% (142 homes)
- Median year homes built: 1980
- National rank: #1,787
- Total homes built: 33,609
#20. Nash County
- Homes built 1939 or earlier: 8.9% (3,864 homes)
- Homes built since 2000: 1.0% (452 homes)
- Median year homes built: 1985
- National rank: #1,767
- Total homes built: 43,537
#19. Halifax County
- Homes built 1939 or earlier: 8.9% (2,223 homes)
- Homes built since 2000: 0.6% (158 homes)
- Median year homes built: 1979
- National rank: #1,757
- Total homes built: 24,849
#18. Martin County
- Homes built 1939 or earlier: 9.0% (1,002 homes)
- Homes built since 2000: 0.1% (15 homes)
- Median year homes built: 1976
- National rank: #1,747
- Total homes built: 11,100
#17. Anson County
- Homes built 1939 or earlier: 9.3% (920 homes)
- Homes built since 2000: 0.5% (49 homes)
- Median year homes built: 1974
- National rank: #1,719
- Total homes built: 9,932
#16. Madison County
- Homes built 1939 or earlier: 9.3% (1,038 homes)
- Homes built since 2000: 1.2% (132 homes)
- Median year homes built: 1986
- National rank: #1,718
- Total homes built: 11,201
#15. Montgomery County
- Homes built 1939 or earlier: 9.4% (1,410 homes)
- Homes built since 2000: 0.8% (112 homes)
- Median year homes built: 1983
- National rank: #1,695
- Total homes built: 14,930
#14. Edgecombe County
- Homes built 1939 or earlier: 9.5% (2,210 homes)
- Homes built since 2000: 0.4% (98 homes)
- Median year homes built: 1977
- National rank: #1,690
- Total homes built: 23,258
#13. Perquimans County
- Homes built 1939 or earlier: 9.6% (665 homes)
- Homes built since 2000: 0.1% (10 homes)
- Median year homes built: 1991
- National rank: #1,677
- Total homes built: 6,918
#12. Polk County
- Homes built 1939 or earlier: 9.8% (1,069 homes)
- Homes built since 2000: 0.8% (89 homes)
- Median year homes built: 1982
- National rank: #1,662
- Total homes built: 10,949
#11. Gates County
- Homes built 1939 or earlier: 9.9% (476 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (9 homes)
- Median year homes built: 1991
- National rank: #1,641
- Total homes built: 4,809
#10. Jones County
- Homes built 1939 or earlier: 10.2% (478 homes)
- Homes built since 2000: 1.7% (79 homes)
- Median year homes built: 1986
- National rank: #1,606
- Total homes built: 4,675
#9. Rowan County
- Homes built 1939 or earlier: 10.2% (6,573 homes)
- Homes built since 2000: 1.1% (739 homes)
- Median year homes built: 1982
- National rank: #1,605
- Total homes built: 64,263
#8. Mitchell County
- Homes built 1939 or earlier: 10.6% (923 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (19 homes)
- Median year homes built: 1978
- National rank: #1,569
- Total homes built: 8,673
#7. Buncombe County
- Homes built 1939 or earlier: 10.9% (14,454 homes)
- Homes built since 2000: 3.2% (4,178 homes)
- Median year homes built: 1989
- National rank: #1,535
- Total homes built: 132,191
#6. Chowan County
- Homes built 1939 or earlier: 11.3% (809 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (16 homes)
- Median year homes built: 1979
- National rank: #1,508
- Total homes built: 7,169
#5. Pasquotank County
- Homes built 1939 or earlier: 11.7% (2,051 homes)
- Homes built since 2000: 1.0% (176 homes)
- Median year homes built: 1988
- National rank: #1,465
- Total homes built: 17,565
#4. Stanly County
- Homes built 1939 or earlier: 11.9% (3,364 homes)
- Homes built since 2000: 1.2% (344 homes)
- Median year homes built: 1975
- National rank: #1,452
- Total homes built: 28,292
#3. Washington County
- Homes built 1939 or earlier: 13.4% (809 homes)
- Homes built since 2000: 0.1% (6 homes)
- Median year homes built: 1975
- National rank: #1,347
- Total homes built: 6,045
#2. Tyrrell County
- Homes built 1939 or earlier: 16.1% (323 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1983
- National rank: #1,139
- Total homes built: 2,004
#1. Hyde County
- Homes built 1939 or earlier: 17.6% (558 homes)
- Homes built since 2000: 0.7% (22 homes)
- Median year homes built: 1978
- National rank: #1,029
- Total homes built: 3,168