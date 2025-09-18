4 sospechosos arrestados tras muerte de niño de 4 años

CMPD confirmó este lunes el arresto de cuatro sospechosos relacionados con la muerte de Jayce Edwards, un niño de solo 4 años, quien recibió un disparo dentro de su casa en el área de Cigar Court, al suroeste de Charlotte.

El hecho ocurrió en la mañana del miércoles, cuando una bala perdida impactó la vivienda del menor, durante un intento de robo de autos.

Los sospechosos fueron identificados como: Jordan Davis de 23 años, Angelo Hudson de 20, Marquise Guerier de 24 y Anthony Abel de 18. Según CMPD, los tres primeros fueron arrestados tras un operativo SWAT cerca de Duval Street, mientras que el cuarto fue detenido este lunes en Raleigh.

Las autoridades explicaron que los implicados habrían llegado en una camioneta Dodge Durango robada, y que intentaron llevarse otro vehículo antes de que se produjera el disparo mortal bajo circunstancias que se están investigando.

“Esto ocurrió a una hora en que las familias apenas se preparaban para la escuela y el trabajo o el autobús escolar. Nadie espera vivir algo tan trágico”, dijo el Mayor de CMPD, Ryan Kendall.

El pequeñp Jayce Edward se había mudado con su abuela, después de que recientemente su madre muriera de cáncer.

Los cuatro sospechosos enfrentan cargos por asesinato en primer grado.

