Ayuda alimentaria en momentos de incertidumbre

En momentos en que los fondos del programa de cupones de alimentos (SNAP) se encuentran en riesgo, Nourish Up se mantiene como uno de los recursos más importantes para las familias que necesitan apoyo alimentario.

Desde la Coalición Latinoamericana señalan que el temor ante la actual situación migratoria podría ser una de las razones por las que menos personas están solicitando esta ayuda.

El programa ofrece hasta 12 despensas al año, una por mes, con la posibilidad de solicitar más en caso de emergencia. Para participar, basta con comunicarse directamente con la Coalición, que conecta a las familias con la despensa más cercana a su domicilio.

A pocas horas de que las ayudas del SNAP puedan suspenderse, la organización espera que más personas se animen a pedir asistencia. El programa no requiere documentos, empleo ni comprobantes de ingresos, y está disponible para cualquiera que enfrente necesidad alimentaria.

Durante el pasado año fiscal, alrededor de 7,000 personas recibieron alimentos a través de Nourish Up. En lo que va del año actual, más de 4,000 familias ya han solicitado apoyo. La Coalición recuerda que nadie debería pasar por una necesidad alimentaria y que existen opciones disponibles para quienes necesiten ayuda.

