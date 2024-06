¡Charlotte Peruvian Festival en Sympohny Park!

El festival peruano más popular de Charlotte regresa este 28 de julio para deleitar a los asistentes con la rica cultura y tradiciones del país latinoamericano.

Por primera vez, el Charlotte Peruvian Festival se llevará a cabo en Symphony Park desde la 12:00 p. m. Telemundo Charlotte te invita a disfrutar una variedad de presentaciones en vivo, bailes, música, actividades para niños y comida latina—todo en un ambiente familiar.

INFORMACIÓN SOBRE ENTRADAS:

- 12PM – 4PM: $10

- 4PM – 8:30PM: $25

- NIÑOS DE 10 AÑOS O MENOS ENTRAN GRATIS

Charlotte Peruvian Festival 2024

FECHA: Domingo, 28 de julio, 2024

DIRECCIÓN: Symphony Park, in Charlotte

HORA: 12PM – 8:30PM

Charlotte’s most popular Peruvian festival is back on July 28th! Join Telemundo Charlotte as we celebrate the rich culture and traditions of the Latin American country.

For the first time, the Charlotte Peruvian Festival will take place at Symphony Park, starting at 12:00 p.m. Come and enjoy a variety of live performances, traditional dance, music, children’s activities and Latin food—all in a family-friendly atmosphere.

TICKET INFORMATION:

- 12PM – 4PM: $10

- 4PM – 8:30PM: $25

- FREE ADMISSION FOR CHILDREN 10 OR UNDER

Charlotte Peruvian Festival 2024

DATE: Sunday, July 28, 2024

ADDRESS: Symphony Park, in Charlotte

TIME: 12PM – 8:30PM

©2024 Cox Media Group