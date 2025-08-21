CMS aclara reglas sobre ICE en escuelas

Con el inicio de clases cerca, el distrito escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS) actualizó sus protocolos sobre cómo manejar la presencia de agentes de inmigración (ICE) en las escuelas.

Según el protocolo, los agentes de ICE deben presentar una orden judicial válida para ingresar a cualquier campus. Esta orden será verificada por personal autorizado. Si no presentan una orden, los agentes podrían ser solicitados a salir e incluso se podría llamar a la policía.

En caso de que ICE busque interrogar a un estudiante, la escuela debe contactar a los padres o tutores para que estén presentes. Si no es posible, un representante de CMS puede acompañar al estudiante.

CMS también informó que no colabora con ICE y que cualquier visita será documentada. Sin embargo, no se notificará a las familias sobre operativos de ICE que ocurran fuera de los límites de la propiedad de una escuela.

Algunas organizaciones y familias han expresado preocupaciones y consideran que estas medidas aún no son suficientes para proteger a la comunidad escolar.

