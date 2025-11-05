Continúa la búsqueda de joven desaparecido en Gastonia

Las autoridades y la familia de Luis Tario, un joven de 16 años desaparecido desde el pasado viernes, continúan con una intensa búsqueda que mantiene en vilo a la comunidad.
De acuerdo con sus padres, Alfredo y Evelyn Tario, Luis salió de su casa para supuestamente encontrarse con unos amigos y nunca regresó. Antes de irse, dejó una nota en la que expresaba estar pasando por una crisis de salud mental, algo que ha encendido las alarmas sobre su bienestar.
Luis fue visto por última vez conduciendo una Nissan Rogue gris modelo 2017. La policía de Gastonia informó que, debido a que el joven se encuentra en un vehículo, la colaboración ciudadana es esencial.
Las placas del vehículo son 3CH33RS. Si tiene cualquier información que pueda ayudar a localizar a Luis Tario, comuníquese con la Policía de Gastonia o al 911.
