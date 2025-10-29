Cubanos en Charlotte preocupados por sus familiares en Cuba ante paso de Melissa

Mientras el poderoso ciclón Melissa atraviesa el sureste de Cuba, la comunidad cubana en Charlotte asegura estar en vilo por lo que pueda suceder con sus familiares en la isla.

Cuba sufrió daños considerables tras el paso del huracán Melissa el miércoles por la mañana como huracán de categoría 3. Alrededor de 140.000 personas quedaron aisladas debido a la crecida de los ríos mientras la tormenta azotaba el país y se dirigía hacia las Bahamas.

Siete personas han muerto a causa de Melissa: tres en Jamaica durante los preparativos para la tormenta, tres en Haití y una en la República Dominicana.

“La situación en Cuba está bastante alarmante, desde antes del huracán y después del huracán”, comentó Reinaldo Barrera, un artista de tatuajes que reside en Charlotte y cuya abuela y amigos permanecen en la isla.

Una de las principales preocupaciones es la falta de electricidad, lo que dificulta las comunicaciones. “No hay forma de hablarles por internet, al no haber corriente no hay señal”, agregó Barrera.

Otra vecina cubana en Charlotte, que prefirió mantenerse en el anonimato, expresó su inquietud ante los limitados recursos disponibles en la isla: “Los recursos que tiene el país para un huracán son muy pocos, por no decir ninguno.”

Según reportes oficiales del gobierno cubano, unas 650,000 personas han sido evacuadas en provincias del oriente del país como Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba.

Desde Charlotte, los cubanos aseguran que lo único que pueden hacer es mantener la fe y esperar lo mejor, mientras siguen de cerca los reportes sobre el paso del huracán Melissa.

Melissa azotó Jamaica como uno de los huracanes del Atlántico más fuertes jamás registrados y causó graves daños a la infraestructura pública. Aún se desconoce la magnitud total de la devastación, ya que algunas zonas permanecen inaccesibles.

©2025 Cox Media Group