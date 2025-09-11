Desde el cárcel, Decarlos Brown dice que “algo en su cuerpo” lo obligó a matar a Iryna Zarutska

Siguen saliendo a la luz detalles reveladores sobre el asesinato de Iryna Zarutska dentro de un tren urbano en Charlotte hace tres semanas. Nuestra estación hermana, WSOC-TV, obtuvo una llamada telefónica desde la cárcel donde el sospechoso, Decarlos Brown, habla con su hermana sobre el crimen.

Brown fue diagnosticado con esquizofrenia en el pasado.

En la grabación, Brown dice que no conocía a Iryna y que fue “un material dentro de su cuerpo” lo que lo llevó a apuñalarla.

“Solo sé que es el material que hay dentro de mi cuerpo. Tienen que extirparlo porque me está convirtiendo en un asesino”, dijo.

También aseguró que nunca habló con la víctima:

“Ni siquiera conozco a la señora. No le dije ni una palabra… ¿Por qué apuñalaría a alguien sin motivo?”

Incluso llegó a decir que no fue él, sino el material en su cuerpo quien cometió el asesinato:

“Antes de acusarme, asegúrense de que fui yo y no el material. El material lo hizo.”

Aunque los familiares de Iryna han preferido no hablar, su abogada, Lauren Newton, dijo que están devastados y que ha sido muy difícil ver una y otra vez el video del crimen.También pidió más seguridad en el transporte público:

“Nuestra ciudad necesita hacer más para proteger a quienes usan y confian en el transporte público... Lo que necesitamos ver es más policías armados y no armados en los trenes. Lo que sabemos es que la ciudad de charlotte le dio el contrato a una compañía privada. Ellos tenían el presupuesto para contratar 218 a 219 efectivos de seguridad pero solo contrataron 184″, afirmó Newton.

Muchos pasajeros del tren ahora se sienten inseguros. Tras el asesinato, CATS (la autoridad de transporte) anunció que aumentará su personal de seguridad, reforzará patrullas y revisará sus protocolos.

