Elecciones Primarias 2025 en Marcha

Las elecciones primarias comenzaron en Charlotte.

El proceso de votación es ágil y sencillo. Al llegar, los votantes deben registrarse y luego pueden emitir su voto de manera confidencial en las casetas designadas.

La Junta Electoral local nos recordó hoy que para participar se deben cumplir los siguientes requisitos: tener al menos 18 años, ser ciudadano de Estados Unidos y residir en Charlotte.

Desde la apertura del centro principal de votación, cerca de 150 personas ya han ejercido su derecho al voto, y se espera que ese número aumente conforme se acerque la fecha límite de la votación anticipada.

En estas primarias se están definiendo varias candidaturas del Partido Demócrata, incluyendo la alcaldía de Charlotte, y los puestos a concejal de diversos distritos.

El distrito 6 es el único que tiene una primaria por el Partido Republicano.

La contienda por el distrito 5 ha generado especial interés entre la comunidad latina, ya que Juan Diego Mazuera busca convertirse en el primer hispano en obtener el puesto. Se enfrenta a la actual concejal del distrito, Marjorie Molina, quien lleva dos términos en su posición.

Organizaciones comunitarias como Latino Tu Voto Cuenta, liderada por Wendy Mateo Pascual, están trabajando activamente para fomentar la participación cívica entre los votantes latinos. Aunque aún no se han publicado cifras oficiales de participación de este grupo, se reconoce que el electorado latino podría ser decisivo en contiendas reñidas como la del Distrito 5.

Es importante recordar que solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar.

Lugares de votación

Centro principal (ya abierto): Hal Marshall – 618 N College St

Lugares adicionales (abren el martes 2 de septiembre a las 8:00 a.m.):

Allegra Westbrooks Regional Library – 2412 Beatties Ford Rd

Independence Regional Library (East) – 6000 Conference Dr

Marion Diehl Rec Center – 2219 Tyvola Rd

South County Regional Library – 5801 Rea Rd

SouthPark Regional Library – 7015 Carnegie Blvd

Steele Creek Masonic Lodge – 13611 Steele Creek Rd

University City Regional Library – 5528 Waters Edge Village Dr

West Boulevard Library – 2157 West Blvd

