En solo horas termina el TPS para venezolanos

La tensión crece entre miles de venezolanos en Estados Unidos, quienes en solo horas podrían convertirse en personas indocumentadas, ya que el periodo de gracia para el TPS (Estatus de Protección Temporal) culmina a la medianoche de hoy.
Noticias Charlotte conversó con un venezolano que prefirió mantener su identidad en anonimato. “Hoy me pregunto cómo voy a sustentar a mi familia”, comenta, agregando que quienes regresen a Venezuela podrían enfrentar un riesgo grave para sus vidas.
Por su parte, otros venezolano como Frank Benítez están haciendo todo lo posible para proteger a sus familias. Él relató que sintió la necesidad de orar por sus amigos, quienes ya están considerando mudarse a Europa.
Según datos consultados, aproximadamente 17 mil venezolanos en Charlotte son beneficiarios del TPS. A nivel nacional, alrededor de 250 mil personas dependen de esta protección temporal que se vence esta noche.
