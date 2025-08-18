“Es otro ataque a la comunidad inmigrante”: Gobierno excluye a indocumentados del Head Start

La administración del presidente Donald Trump emitió una reinterpretación de los programas Head Start y Early Head Start, los cuales fueron clasificados como servicios públicos Ambos programas ofrecen educación, salud y nutrición a familias de bajos ingresos.

Al ser calificados como servicios públicos federales, cualquier persona que los solicite debe presentar prueba de ciudadanía o residencia legal.

“Esto es otro ataque a la comunidad inmigrante”, aseguró Xóchitl Oseguera, vicepresidenta de la organización Mamás con Poder. Destacó que uno de cada cuatro niños en Estados Unidos es miembro de una familia con estatus migratorio mixto.

A Xóchitl también le preocupa cómo esta nueva medida podría afectar el bolsillo de miles de padres y madres que ahora tendrían que dejar de trabajar para poder cuidar a sus hijos.

Esta es la primera vez que se intenta una restricción de este tipo en los 60 años de existencia del programa, que ayuda a cerca de 800,000 niños en el país.

