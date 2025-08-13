“Espantados”: Padres temen redadas de ICE en escuelas de CMS

Las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg (CMS, por sus siglas en inglés) se reunieron anoche en el Centro de Gobierno de la Ciudad para discutir, entre otros temas, la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las escuelas.

Durante la sesión, se hizo hincapié en que ningún estudiante debe cohibirse de regresar o matricularse en la escuela por no tener un estatus migratorio definido.

Liz Monterrey Duval, miembro de la junta dijo que el distrito “no pregunta estatus legal, cuidamos la privacidad de nuestros estudiantes y la realidad es que nosotros no creamos esto, viene del gobierno federal”, destacó Monterrey Duval.

Además, decenas de oradores que participaron en el encuentro pidieron que se prohíba por completo la presencia de agentes de ICE en cualquier instalación de CMS. Según la abogada de inmigración, Marina Castillo, esto “podría ser posible”.

A inicios de julio, el distrito escolar compartió un manual que detalla cómo deben actuar los empleados si ICE llega a una escuela. El documento aclara que los agentes tienen permitido estar en espacios públicos como el estacionamiento o la recepción, pero no pueden ingresar a zonas privadas como salones de clase.

Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, el temor a ser separados por agentes de inmigración aumenta entre decenas de familias.

