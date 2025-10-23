Fijan fianza a joven hispano acusado de múltiples robos en el sur de Charlotte.

Un joven hispano de 19 años, identificado como Emil Jafeth Lagos-Herrera, originario de Honduras, fue arrestado y acusado de participar, junto a otras personas que aún no han sido detenidas, en una serie de robos a tiendas en el centro comercial Arboretum, ubicado cerca de Providence Road y Lancaster Highway, y en el sur de Charlotte y en otras localidades, hasta en Carolina del Sur.

Según documentos judiciales, Lagos-Herrera y sus cómplices habrían robado en al menos 16 establecimientos, por un valor estimado en más de 60 mil dólares entre dinero y mercancía. Entre los negocios afectados se encuentran una tienda de vitaminas, la lavandería TLC Cleaners, CPR Cell Phone Repair, Sephora y Rack Room Shoes, entre otros.

El joven permanece en la cárcel del condado de Mecklenburg, donde se le fijó una fianza de 7,500 dólares. Si paga el 10%, podría quedar en libertad mientras continúa el proceso en su contra. Las autoridades indicaron que ICE podría intervenir, ya que Lagos-Herrera cuenta con una orden de arresto migratorio.

Los empleados y dueños de las tiendas afectadas se mostraron agradecidos de que nadie resultara herido durante los robos, aunque lamentaron las pérdidas ocasionadas. Estamos averiguando más información sobrte los demás sospechosos, quienes presuntamente se movilizaban en una camioneta GMC Yukon color dorada.

©2025 Cox Media Group