Hondureño enfrenta la justicia tras apuñalamiento en el tren urbano de Charlotte

Otro violento incidente volvió a sacudir el sistema de transporte público de Charlotte. El viernes, un pasajero fue apuñalado tras defenderse en el tren al norte de la ciudad.

El sospechoso, Oscar Solorzano, de 33 años, un inmigrante hondureño sin estatus legal, compareció hoy por primera vez ante un juez y permanecerá detenido sin derecho a fianza.

Según la información policial, Solorzano abordó el tren T322, ingirió alcohol y comenzó a gritarle a Kenyon Dobie, de 24 años. Pese a que la víctima le pidió que se detuviera, la confrontación escaló. Durante el altercado, Dobie lo empujó; Solorzano cayó, sacó un cuchillo y lo apuñaló en el pecho. La víctima continúa hospitalizada.

Un testigo asegura que no había guardias de seguridad en el tren.

Una testigo del ataque lo describió como un momento “salvaje”, asegurando que el sospechoso incluso intentó entregarle el cuchillo despues del ataque.

CATS confirmó que Solorzano ya le había negado el ingreso al transporte público, aunque no existe un historial criminal registrado que explique la razón.

Tras el incidente, ICE informó que Solorzano fue deportado en 2018, detenido nuevamente en 2021 cuando intentaba ingresar al país y expulsado otra vez antes de reingresar ilegalmente al país por tercera ocasión. Expertos en inmigración señalan que podría enfrentar hasta 20 años de prisión federal por reingreso ilegal, además de los cargos estatales por intento de asesinato y portar un arma oculta.

El caso surge a poco más de tres meses del asesinato de Iryna Zarutska, también en el tren urbano, aumentando la presión pública por mayor seguridad. La alcaldesa Vi Lyles aseguró que el gobierno local ha invertido en reforzar la protección en el sistema, mientras que el gobernador Josh Stein pidió oraciones por la víctima.

En redes sociales, el presidente Donald Trump responsabilizó a los gobiernos demócratas por los hechos violentos en Charlotte.

El próximo día en corte para Solorzano está programado para el 30 de diciembre.

