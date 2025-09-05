Imágenes Revelan la Noche en que Iryna Zarutska Fue Apuñalada

La empresa de transporte CATS ha revelado impactantes imágenes de seguridad que documentan los momentos previos al trágico apuñalamiento de Iryna Zarutska a bordo del tren.

En el video, se observa al principal sospechoso, Decarlos Brown Jr., comportándose con total frialdad. Según declaraciones de CATS, durante gran parte del trayecto, “parecía un pasajero más”, apoyando la cabeza contra la ventana sin mostrar emociones.

Sin embargo, aproximadamente un minuto antes del ataque, su comportamiento cambió de forma notable. Comenzó a mover nerviosamente la mano, abrió los ojos de par en par y, tras unos segundos, sacó un cuchillo del bolsillo, se levantó y atacó a Zarutska de forma inmediata. Se cree que la joven murió en menos de un minuto.

Las imágenes también muestran a Brown alejándose hacia la parte delantera del tren tras el ataque. Un pasajero, testigo de lo ocurrido, corrió detrás de él para alertar al conductor y pedir que detuviera el tren.

Este material gráfico, ahora parte de la investigación oficial, ha generado conmoción por la crudeza de los hechos y la aparente ausencia de motivo previo. Y también la falta de seguridad en el transporte de pasajeros de Charlotte.

