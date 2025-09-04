Telemundo

Incertidumbre en Charlotte tras anuncio del fin del TPS para venezolanos

By WSOCTV.com News Staff and Manuel Márquez, Telemundo Charlotte
Venezuela election protest Venezuelan-Americans and allies protested in Orlando's Festival Park on Aug. 17, 2024. The country's official election results kept dictator Nicolas Maduro in power, though the opposition said voting machine results show Maduro lost in a landslide. (Nick Papantonis)
Miles de venezolanos en Estados Unidos enfrentan incertidumbre tras el anuncio del gobierno de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado en 2021. La medida, que afecta a más de 250,000 personas, ha generado preocupación.

Miguel (nombre ficticio para proteger su identidad), un inmigrante venezolano en Charlotte, teme perder todo lo que ha logrado en el país junto a su familia, “Cuando escuché la noticia, se me salieron las lágrimas. Pero tenemos fe y creemos en Dios”, dijo.

La administración Trump argumenta que la decisión se debe al rol de Venezuela en fomentar la migración irregular, lo que complica los esfuerzos por asegurar la frontera sur. Sin embargo, abogados de inmigración advierten que esta medida podría desencadenar múltiples demandas legales.

La abogada Jamilah Espinoza recomendó a quienes tienen TPS que renueven su solicitud aunque nada es “seguro”.

Por su parte, el abogado Jaime Barrón anticipa una batalla legal prolongada: “Se podrían presentar demandas colectivas o múltiples acciones legales para frenar esta medida”.

Mientras tanto el Departamento de Seguridad Nacional ha sugerido a los afectados que consideren la “auto deportación” voluntaria a través de la app CBP One, con incentivos como un boleto de avión, un bono de $1,000 y la posibilidad de regresar al pais en futuro.

