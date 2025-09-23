Última hora: Cámara de Carolina del Norte aprueba la ‘Ley Iryna’

La legislatura estatal de Carolina del Norte aprobó la Ley Iryna.

La nueva legislación cambia las reglas sobre fianzas para acusados por delitos graves. También agrega disposiciones en temas de inmigración.

La nueva ley elimina la posibilidad de fianza sin pago para personas detenidas por delitos violentos y establece que los jueces deberán notificar a las autoridades federales de inmigración (ICE) cuando se trate de un inmigrante indocumentado acusado de un delito grave.

Llama la atención, que contrario a la Ley HB 10, en casos por DWI o manejar en estado de embriaguez, los magistrados deberán notificar a ICE.

Para el abogado de inmigracion, Carnell Johnson, esto significa un desafío que determinaría si los jueces tienen “ese poder”.

El proyecto ahora queda en manos del gobernador Josh Stein, quien decidirá si lo sanciona o lo veta.

