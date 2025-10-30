Más clientes, menos donaciones: Despensa ‘Hug’ recibe al menos 10 visitantes nuevos por semana

El miércoles la despensa hug repartió cientos de bolsas de comida a una comunidad ansiosa por recibir la ayuda.

“Hemos aumentado de 500 a 700 a veces hasta 800, por miércoles, en dos horas y media”, dijo el voluntario Luis Maldonado.

Pero no es una ocasión de una vez, todos los miércoles, sin importar el tiempo, voluntarios como Luis hacen la labor crucial de alimentar a la comunidad necesitada.

Nunca rechazaron a nadie, todos los que vienen salen con alimentos, sin embargo las últimas semanas se ha dificultado, más personas han solicitado ayuda ante la incertidumbre que los fondos de SNAP no lleguen a sus tarjetas.

“Ha sido increíble las repercusiones que tiene y aún no ha sucedido. Nuestra lista de personas se ha disparado y estamos recibiendo entre 10 y 20 más cada semana”, nos dijo la directora ejecutiva de ‘Hug’ Bethany McDonald.

Pero a pesar de tener menos recursos los voluntarios de ‘Hug’ continúan con su misión.

“La misión de hug nunca va a cambiar, todos son bienvenidos, siempre va a ser esa perspectiva de ayudar a todos, sin importar su raza, color, o nacionalidad”, nos dijo el voluntario Luis Maldonado.

“Aquí nos centramos en la familia, no solamente les damos alimentos, queremos formar parte de sus vidas”, nos dijo el director asociado de ‘Hug’ Steven Tilley.

Si quieren hacer donaciones o necesitan alimento pueden ponerse en contacto con ‘hug’ mediante su página web https://www.hugclt.org/ .

