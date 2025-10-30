‘Necesitamos ese dinero’: Beneficiarios de SNAP preocupados por la disponibilidad de fondos

Mientras continúa el cierre parcial del gobierno en Washington, la incertidumbre crece entre los beneficiarios del programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) en Carolina del Norte, las EBT card, también conocidas como cupones de comida.

Muchos se preguntan cómo podrán alimentar a sus familias tras el anuncio de que los fondos del programa podrían dejar de estar disponibles a partir del 1 de noviembre, una situación que afectaría a millones de personas en el país y a miles en nuestro estado.

Solo en el condado de Mecklenburg, más de 110 mil personas reciben asistencia alimentaria a través de SNAP. De ellas, alrededor de 17 mil son de origen hispano, según datos del Departamento de Salud estatal.

Más clientes, menos donaciones: Despensa ‘Hug’ recibe al menos 10 visitantes nuevos por semana

El cierre parcial del gobierno llegó a su día número 29, y según reportes, la posible suspensión de fondos se da luego de que la administración Trump anunciara que no recurriría a más de 5 mil millones de dólares en fondos de emergencia para mantener el programa operativo.

Ante esta situación, las autoridades locales recomiendan a las familias que viven en Carolina del Norte comunicarse al 2-1-1 para obtener información sobre despensas de alimentos, comedores comunitarios o asistencia local. La línea está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, y ofrece atención en español.

