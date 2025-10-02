Más recursos para ICE en Carolina del Norte

La controvertida Ley HB 318 entró en vigor ayer en Carolina del Norte. Esta nueva normativa exige que los alguaciles del estado colaboren directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE.

De acuerdo con la ley, los agentes del orden deberán notificar a ICE en casos en los que un detenido enfrente cargos por delitos graves como homicidio, robo a mano armada o abuso sexual de menores.

Además, conducir bajo los efectos del alcohol también activará este requisito. Los alguaciles estarán obligados a retener al detenido por un período de hasta 48 horas mientras se realiza la verificación de su estatus migratorio.

Noticias Charlotte conversó con la abogada de inmigración Jossie Rivera, quien advirtió que esta ley podría abrir la puerta a la creación de perfiles raciales y a un trato discriminatorio hacia ciertos grupos de detenidos.

La legislación fue impulsada por legisladores republicanos en la Asamblea General del estado.

Aunque el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, vetó la medida, los Republicanos contaban con suficientes votos para anular el veto y así lo hicieron. Por esta razón, la ley fue finalmente aprobada y comenzó a aplicarse desde este primero de octubre.

