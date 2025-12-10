Padres claman por encontrar a a su hijo desaparecido hace 14 días

A 40 días de la desaparición de Luis Tario en Gastonia, de 16 años, su familia continúa pidiendo ayuda para encontrarlo. Su madre nos dijo que son días muy dolorosos los que están viviendo al no tener noticias de su hijo.

Luis Tario fue visto por última vez el pasado 31 de octubre, manejando una camioneta Nissan Rogue gris con matrícula 3CH33RS. Ni el vehículo ni el teléfono que llevaba han emitido señales y tampoco los investigadores han podido hasta el momento identificar el coche en las cámaras de seguridad de la vía pública instaladas en el sureste del país.

El padre de Luis explica que recibieron muchas pistas, aunque solo dos podrían ser relevantes. La familia y la policía siguen esperando los registros telefónicos solicitados a la compañía de telefonía móvil Cricket, que podrían aportar información clave.

La Policía de Gastonia revisa diariamente la matrícula del vehículo e incluye el caso en sistemas nacionales con acceso a miles de cámaras, aunque sin resultados hasta ahora.

En los primeros días, preocuparon unas cartas en las que el joven mencionaba intenciones de hacerse daño, pero las autoridades mantienen como objetivo encontrarlo con vida donde sea que esté.

Un letrero digital cerca de Cramerton recuerda que la búsqueda continúa. Una enorme foto de Luis con los datos sobres su búsqueda.

Hay una recompensa de 5,000 dólares por información que ayude a localizarlo. Cualquier pista puede ser reportada al 704-866-6702 con el detective Witlock de la policía de Gastonia.

