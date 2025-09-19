Padres se expresan ante recomendación de los CDC de dividir vacuna MMRV en niños menores de 4 años

El Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación de Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomendó dividir la vacuna combinada MMRV en niños menores de 4 años de edad. La vacuna previene la varicela, sarampión, paperas y rubéola dijeron. Y el motivo es la preocupación por las posibles convulsiones febriles que pueda causar en los pequeños.

En charlotte, padres con niños menores, han indicando que no están de acuerdo con esta recomendación ya que consideran, podría perjudicar la salud de sus pequeños.

“Nosotros debemos apoyar en eso de que los doctores vacunen a los niños contra el sarampión y las otras enfermedades, no estamos de acuerdo por la salud de nuestros hijos ”, dijo Mauricio Peña, vendedor de cocos del área este de la ciudad.

Personal de la Clínica Camino Salud, destacó que el anuncio “es una recomendación de los CDC” por lo que, todavía los padres tienen la última palabra en cuanto a las vacunas que le son administradas a sus hijos.

Según datos oficiales, el 93.8 % de los niños en edad de pre escolar en Carolina del Norte están vacunados con la dosis de MMRV requerida para entrar a la escuela. Recuerde consultar con su medico.

