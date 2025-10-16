Pastor hispano arrestado en Florida por abuso sexual a menores en Carolina del Norte

Luis Alberto Sosa, un pastor de 50 años, de origen argentino, fue arrestado en Florida por múltiples cargos de tráfico y abuso de menores que habrían ocurrido en Mooresville, Carolina del Norte.

Según documentos judiciales, entre los años 2002 y 2008, Sosa llevó a dos menores a Carolina del Norte bajo la premisa de ofrecerles una experiencia ministerial. Sin embargo, las autoridades alegan que durante ese período ocurrieron habría abusado de ellos.

Noticias Charlotte se trasladó hasta una residencia en Mooresville donde, según vecinos, vivía el pastor. Una mujer que presuntamente sería su hija abrió la puerta, pero se negó a hacer declaraciones. Los vecinos, por su parte, se mostraron sorprendidos y consternados por la noticia de su detención, describiéndolo como una persona amable y respetuosa.

“Mi mamá me llamó y me dijo que era alguien de mi calle. Miré, y era mi vecino. Nos quedamos sorprendidos. Él siempre ha sido amable, al igual que su familia. Verifiqué tres veces para asegurarme de que realmente era él”, relató una vecina que prefirió no ser identificada.

Sosa enfrenta dos cargos por tráfico de personas, cinco por delito sexual estatutario, siete por actos sexuales cometidos por parte de un custodio y dos cargos graves por libertades indecentes con un menor.

El sheriff del condado de Iredell, Darren E. Campbell, confirmó que las investigaciones continúan y que se está trabajando con otras posibles víctimas. “Estamos trabajando con más víctimas, pero es complicado porque están fuera del país. También estamos trabajando con el gobierno de Argentina y con el consulado”, declaró.

Actualmente, Luis Alberto Sosa permanece detenido en Florida, en espera de ser extraditado al condado de Iredell, donde enfrentará el proceso judicial. De acuerdo con las autoridades, no tiene antecedentes penales, según informa WSOC.

