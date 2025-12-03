Reacciones en Charlotte ante la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos

La comunidad venezolana en Charlotte sigue de cerca la escalada de tensión entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. Según informó Reuters, Nicolás Maduro habría planteado condiciones para abandonar el país durante una reciente llamada con el presidente Donald Trump.

Entre los requisitos mencionados estarían una amnistía legal para él y su familia, el levantamiento de sanciones y la desestimación de un caso ante la Corte Penal Internacional.

En Charlotte, varios venezolanos compartieron sus percepciones sobre el momento político. Algunos aseguran que, a su juicio, una intervención militar estadounidense sería la única vía para poder regresar a su país, mientras que otros temen represalias incluso por dar entrevistas públicamente.

“Las personas que hacemos este tipo de videos entramos en una lista de los traidores de la patria”, dijo Frank Benítez, integrante de la comunidad venezolana local.

La tensión también se ha intensificado tras los ataques a presuntas embarcaciones rápidas en el Caribe, a las que Estados Unidos vincula con el narcotráfico, el despliegue militar estadounidense en el Caribe, aranceles y recientes declaraciones de Trump insinuando que “podrían actuar muy pronto”.

Respecto a los reportes sobre el cierre del espacio aéreo venezolano, las opiniones también se dividen. El analista internacional César Aldama lo calificó como “una arbitrariedad fuera de todo marco legal”.

Mientras tanto, el gobierno de Maduro insiste en que el país enfrenta lo que denomina “terrorismo psicológico”. En un reciente acto público, el mandatario venezolano aseguró que su nación no se someterá a lo que llamó “la paz de los esclavos”.

A nivel internacional, también hubo reacciones. El papa León XIV solicito que ambos mandatarios sostengan un dialogo.

