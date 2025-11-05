Recluso muere en la cárcel del Condado Mecklenburg tras recibir medicación incorrecta

Hace pocas semanas se reportó la muerte de Miguel González Rasalas, un recluso de 38 años que se encontraba detenido en la cárcel del Condado Mecklenburg. Nueva información confirma que su fallecimiento fue causado por la administración de una medicación incorrecta por parte del personal carcelario.

De acuerdo con los reportes, González Rasalas recibió una dosis de metadona, un potente opioide utilizado para tratar el dolor y la adicción a otras drogas. Este medicamento puede ser mortal para personas sin tolerancia a los opioides, lo que habría provocado su muerte dentro del centro de detención.

El caso ha despertado serias dudas sobre una posible negligencia por parte de los funcionarios del penal. Expertos legales señalan que el estado podría enfrentar una demanda, ya que la responsabilidad recaería sobre las autoridades de la cárcel y la oficina del alguacil.

González Rasalas había sido arrestado en agosto de 2023 tras ser acusado de un homicidio de una mujer en un apartamento en el este de Charlotte, un crimen descrito por la policía como uno de los más violentos del año.

Hasta el momento, la oficina del alguacil del Condado Mecklenburg no ha emitido declaraciones sobre su fallecimiento.

©2025 Cox Media Group