Siguen los robos en zonas comerciales de Charlotte

Autoridades locales investigan una serie de robos ocurridos recientemente en el centro comercial Carmel Commons, donde varios negocios resultaron afectados. Entre ellos se encuentra el restaurante Cabos Mexican Cuisine and Cantina, especializado en comida mexicana.

Videos de cámaras de seguridad captaron cuando los ladrones forzaron la puerta principal del restaurante y arrancaron la caja registradora. Según la policía, el objetivo era sustraer dinero en efectivo, aunque finalmente no encontraron nada en su interior.

El gerente de Cabos, quien prefirió mantener el anonimato, relató que el ataque ocurrió alrededor de las 3:00 a.m. del domingo 26 de octubre. “Cuando llegamos en la mañana, la puerta estaba estrallada”, comentó.

Otros establecimientos del mismo centro comercial también reportaron robos esa madrugada, incluyendo una tienda de disfraces de Halloween.

El propietario del local, Rakesh Samaroo, afirmó que los incidentes delictivos en la zona son constantes. Incluso dijo que ladrones han roto cristales de vehículos. Samaroo agregó que, ante esta ola de robos, apoya la idea de que la Guardia Nacional refuerce la seguridad en Charlotte.

Por su parte, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) informó que, por el momento, no harán declaraciones sobre si estos atracos están relacionados con los ocurridos la semana pasada en el centro comercial Arboretum, ya que la investigación continúa en curso.

